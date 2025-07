Ο Κροάτης μέσος έχει δώσει το «ΟΚ» στον ιταλικό σύλλογο και απομένουν οι ιατρικές εξετάσεις και τα τυπικά για να γίνει κάτοικος Μιλάνου.

Κάτοικος Μιλάνου -τουλάχιστον- για την επόμενη σεζόν θα είναι ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Μίλαν. Ο Κροάτης μέσος που αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια και 590 συμμετοχές, με ένα συγκινητικό μήνυμα, έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Μαξ Αλέγκρι για έναν χρόνο.

Όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 39χρονος μέσος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (14/7), έτσι ώστε να... τελειώσει και τυπικά το θέμα και να ανακοινωθεί από τους «Ροσονέρι».

Να σημειώσουμε ότι βάσει των ρεπορτάζ, η συμφωνία των δυο πλευρών περιλαμβάνει και επιλογή ανανέωσης για μια ακόμη σεζόν.

