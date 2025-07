Ο Λούκα Μόντριτς έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε συντριπτική ήττα 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025.

Ο Λούκα Μόντριτς έζησε χθες το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει εύκολα. Η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2025, σε έναν αγώνα που σφράγισε το τέλος μιας λαμπρής εποχής για τον Κροάτη μέσο.

Ο Μόντριτς αγωνίστηκε για 26 λεπτά, περνώντας ως αλλαγή στη θέση του Τζουντ Μπέλινγχαμ στο 64ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν ήδη 3-0. Ο συγκεκριμένος αγώνας σηματοδότησε και επίσημα το τέλος της καριέρας του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Λούκα Μόντριτς υπήρξε ηγέτης και ενά από τα βασικά «γρανάζια» στη μεσαία γραμμή της «βασίλισσας» για 13 χρόνια, από τη στιγμή που μεταγράφηκε από την Τότεναμ το 2012. Με την εμπειρία, την τεχνική και την ηγετική του παρουσία, συνέβαλε καθοριστικά σε μια από τις πιο επιτυχημένες εποχές στην ιστορία του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, στην πολυετή παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λούκα Μόντριτς κατέκτησε τέσσερις τίτλους La Liga, πέντε Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο Κύπελλα Ισπανίας, πέντε Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων και φυσικά έξι Champions League. Συνολικά, πραγματοποίησε 597 εμφανίσεις, σημειώνοντας 43 γκολ και μοιράζοντας 95 ασίστ.

Το σημαντικότερο ατομικό τρόπαιο στην καριέρα του Κροάτη ήταν η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2018. Την χρονιά εκείνη είχε οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κατάκτηση του Champions League, ενώ με την εθνική Κροατίας έφτασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου ηττήθηκε από τη Γαλλία με 4-2.

Το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν το τελευταίο μόνο για τον Λούκα Μόντριτς με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για τον Λούκαθ Βάθκες. Ο Ισπανός πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2015 και από τότε κατέγραψε 402 συμμετοχές, σημειώνοντας 38 γκολ και μοιράζοντας 73 ασίστ. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε συνολικά 21 τίτλους ,ενώ τα τελευταία χρόνα φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, κερδίζοντας τον σεβασμό συμπαικτών και φιλάθλων.

Kylian Mbappé with his former teammates and coaches after the game...



Vitinha approached Luka Modric at the final whistle after his 13-year storied career at Real Madrid came to an end



Lucas Vásquez has now officially left Real Madrid as a free agent. pic.twitter.com/nb9NbMxork