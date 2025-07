Ο 25χρονος επιθετικός αναμένεται να γίνει κάτοικος Τορίνο, αφού ήρθε σε συμφωνία με τη «Μεγάλη Κυρία» και θα ταξιδέψει για τα ιατρικά και τις υπογραφές.

Μια πολύ σπουδαία κίνηση είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Γιουβέντους, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον ελεύθερο Τζόναθαν Ντέιβιντ.

Ο πρώην πλέον επιθετικός της Λιλ ήταν γνωστό από την αρχή της σεζόν που ολοκληρώθηκε πως δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο, ψάχνοντας το επόμενο βήμα της καριέρας του. Αν και αρκετές ομάδες έδειξαν ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, τελικώς η «Μεγάλη Κυρία» κατάφερε να τον πείσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία των δυο πλευρών είναι πολυετής, ενώ ο Καναδός στράικερ πρόκειται να περάσει ιατρικά και να υπογράψει σύντομα, αφού όλες οι λεπτομέρειες έχουν διευθετηθεί.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2024-2025), ο Ντέιβιντ σκόραρε 25 φορές και έδωσε 12 ασίστ σε 49 συμμετοχές με τους «Λιλουά».

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Jonathan David to Juventus, here we go! Verbal agreement reached overnight on every detail with Canadian striker.



Long term deal agreed and Jonathan David’s set to travel for medical tests, formal steps to follow.



Contracts to be checked and signed soon. pic.twitter.com/5ACbuXI6GN