Δημοσίευμα στην Ιταλία φέρνει τον Μαουρίτσιο Σάρι στην πόρτα της εξόδου από τη Λάτσιο, μόλις ένα μήνα μετά την επιστροφή του στην ιταλική πρωτεύουσα!

Πολλοί είναι οι προπονητές που δεν καταφέρνουν να μακροημερεύσουν σε αρκετούς πάγκους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, όμως η περίπτωση του Μαουρίτσιο Σάρι υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε όριο. Προτού καν συμπληρωθεί άλλωστε ένας μήνας από την ανακοίνωση της επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία της Λάτσιο, δημοσίευμα από την Ιταλία αποκαλύπτει πως σκοπεύει να υποβάλει άμεσα την παραίτησή του!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου Μίρκο Νικολίνο, ο 66χρονος προπονητής ενημέρωσε τους Λατσιάλι πως θα ήθελε να αποχωρήσει, μόλις 25 μέρες μετά τις σχετικές υπογραφές, προκαλώντας σοκ στους διοικούντες της ομάδας. Λόγος πίσω από την απρόσμενη απόφασή του φαίνεται πως αποτελούν τα σενάρια περί απαγόρευσης μεταγραφών στη Λάτσιο, η οποία φημολογείται πως δεν θα μπορεί να υπογράψει ποδοσφαιριστές μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Εφόσον το δημοσίευμα επαληθευτεί, τότε ο Σάρι θα προσθέσει το όνομά του ανάμεσα στις υποψηφιότητες με την πιο σύντομη θητεία, αλλά ακόμα κι έτσι δεν θα πάρει την πρωτιά εξαιτίας ενός... προκατόχου του. Πίσω στο 2016 άλλωστε ο Μαρσέλο Μπιέλσα είχε παραιτηθεί από τη Λάτσιο μόλις τρεις ημέρες μετά την πρόσληψή του, αποδίδοντας την σχετική απόφαση σε έλλειψη στήριξης από τη διοίκηση για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

