Μαουρίτσιο Σάρι: «Δε θα δεχόμουν ούτε με 18 εκατ. τον χρόνο να δουλέψω στη Σαουδική Αραβία»

Σε δηλώσεις του, ο Μαουρίτσιο Σάρι ανέφερε ότι δε θα πήγαινε να προπονήσει καμία ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ακόμα κι αν του έταζαν αστρονομικά ποσά.

Μετά την επίσημη επιστροφή του Μαουρίτσιο Σάρι στη Λάτσιο, ο Ιταλός απέρριψε το ενδεχόμενο του να δοκιμάσει την τύχη του στη Σαουδική Αραβία υποστηρίζοντας ότι δεν θα προπονούσε ομάδα της συγκεκριμένης χώρας ακόμα κι αν έβγαζε τα διπλάσια από ό,τι στους Λατσιάλι.

Ο Σάρι είχε πολλές προτάσεις για να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, αλλά ο ίδιος έριξε σε όλες... άκυρο, λέγοντας ότι δεν θα δεχόταν τα χρήματα των Σαουδαράβων, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το συναίσθημα και το πάθος που προσφέρει και όχι τα δισεκκατομμύριά τους. Εστίασε στο ότι από την αρχή της καριέρας του στην προπονητική, κινείται με γνώμονα αυτό που του ορίζει η καρδιά του και δεν θα το αλλάξει αυτό στα 66 του χρόνια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάρι:

«Δεν θα δεχόμουν ούτε 18 εκατ. ευρώ ανά σεζόν για να δουλέψω στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Θα μπορούσα να κερδίσω σε ένα μήνα όσα παίρνω στη Λάτσιο σε ένα χρόνο. Αλλά πάντα έλεγα ότι θα ακολουθήσω την καρδιά μου, όχι τα χρήματα. Πάντα ασχολούμουν με το ποδόσφαιρο για το πάθος, δεν θα ήθελα να αρχίσω να το κάνω για τα χρήματα τώρα».

Ο Ιταλός κόουτς έκανε τα πρώτα βήματα του στην Serie A ως προπονητής της Έμπολι το 2012, προτού κάτσει στο πάγκο των Νάπολι, Τσέλσι, Γιουβέντους και Λάτσιο.

🗣️ Maurizio Sarri: "I would not accept even €18m/season to work in the Saudi League. I could’ve earned in 1 month what I get at Lazio in 1 year. 💰



But I always said that I would follow my heart, not money. I’ve always been in football for passion, I wouldnt want to start doing… pic.twitter.com/2JhRGfSKIU

— Football Talk (@FootballTalkHQ) June 18, 2025

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΤΩΡΑ