Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς και το Φιορεντίνα - Λάτσιο
Δευτέρα του Πάσχα σήμερα (13/04) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι σαφώς πιο λιτό συγκριτικά με το σαββατοκύριακό.
Η δράση στο ποδόσφαιρο ξεκινάει στις 21:30 με τη Βαγιαδολίδ να υποδέχεται στην έδρα της την Εϊμπάρ (Nova Sports Start). Λίγο αργότερα, στις 21:45 η Φιορεντίνα θα φιλοξενήσει τη Λάτσιο (Cosmote Sport 1), ενώ στις 22:00 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αναμετρηθεί με τη Λιντς (Nova Sports Prime) και η Λεβάντε με τη Χετάφε (Nova Sports 1).
Τέλος στο μπάσκετ, στις 19:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι ανάμεσα σε Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 8) για το τουρκικό πρωτάθλημα, ενώ στις 21:00 για την Lega A η Βίρτους θα υποδεχθεί στη Μπολόνια την Καντού (Cosmote Sport 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Αναντολού Εφές - Φενέρμπαχτσε (19:00, Cosmote Sport 8)
- Βίρτους Μπολόνια - Καντού (21:00, Cosmote Sport 4)
- Βαγιαδολίδ - Εϊμπάρ (21:30, Nova Sports Start)
- Φιορεντίνα - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιντς (22:00, Nova Sports Prime)
- Λεβάντε - Χετάφε (22:00, Nova Sports 1)
