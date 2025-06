Και τυπικά παρελθόν από την Αλ Νασρ αποτελεί ο Στέφανο Πιόλι, με τον Ιταλό τεχνικό να βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την επιστροφή του στον πάγκο της Φιορεντίνα.

Η συνεργασία του Στέφανο Πιόλι με την Αλ Νασρ ολοκληρώθηκε και επίσημα, με τον Ιταλό προπονητή να ετοιμάζεται για την επιστροφή του στα ιταλικά γήπεδα. Οι Σαουδάραβες ανακοίνωσαν τη λύση του συμβολαίου του, κλείνοντας έναν σύντομο κύκλο που διήρκεσε περίπου 10 μήνες.

Ο πρώην τεχνικός της Μίλαν αφήνει πίσω του ένα πέρασμα, με 28 νίκες σε 44 αγώνες, και όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός του θα είναι η Φιορεντίνα μια ομάδα που γνωρίζει καλά, καθώς την είχε καθοδηγήσει και την περίοδο 2017-2019.

Al Nass Club Company informs that Mr Pioli and his Staff are no more the acting coaching staff of the first team.



We would like to thank Mr Pioli and his staff for their dedicated work during the past season. pic.twitter.com/U4aMzNWbUp