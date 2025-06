Στον αντικαταστάτη του Ραφαέλε Παλαντίνο κατέληξε η Φιορεντίνα, η οποία ετοιμάζεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Στέφανο Πιόλι!

Ο Στέφανο Πιόλι επιστρέφει στην Ιταλία για λογαριασμό της Φιορεντίνα! Οι Βιόλα αναζητούν νέο τεχνικό μετά την αιφνίδια παραίτηση του Ραφαέλε Παλαντίνο στο τέλος της σεζόν και ο εκλεκτός φαίνεται πως ακούει στο όνομα του πρώην τεχνικού της Μίλαν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, με τον Ιταλό να αναλαμβάνει τους Βιόλα από τον Ιούλιο.

Από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ο Πιόλι είναι ο προπονητής της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, από την οποία ωστόσο αναμένεται να αποχωρήσει έπειτα από μια σεζόν χωρίς τίτλους.

🚨🟣 Stefano Pioli will sign a three year contract as new Fiorentina head coach in July, verbal agreement in place.



Formal steps to follow in the next weeks. pic.twitter.com/RljCAy4DtX