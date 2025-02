Ο Ντάργουιν Νούνιες προβλημάτισε ξανά με την απόδοσή του στην ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Άστον Βίλα και προχώρησε στην ανάρτηση αινιγματικού μηνύματος όσον αφορά στο μέλλον του στην ομάδα.

Άκουσε πάλι τα... μύρια όσα ο Ντάργουιν Νούνιες. Άλλωστε, η τεράστια χαμένη του ευκαιρία στην ισοπαλία με την Άστον Βίλα θα μπορούσε να έχει χαρίσει στη Λίβερπουλ ένα πολύτιμο τρίποντο. Σχεδόν τρία χρόνια μετά την ηχηρή μεταγραφή του ο Ουρουγουανός εξακολουθεί να ψάχνει τα πατήματά του στους Reds και τα δημοσιεύματα στο Νησί τον παρουσιάζουν κοντά στην αποχώρησή του από την ομάδα το καλοκαίρι. Ο ίδιος με μήνυμά του μετά το παιχνίδι άφησε κι αυτός με τη σειρά του τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του με χαρακτηριστική ατάκα, δηλώνοντας ωστόσο, πως θα συνεχίσει να δίνει τα πάντα για τη Λίβερπουλ. Τουλάχιστον για όσο είναι παίκτης της...

Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos.



Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool.



Resiliencia! 💪🏼 pic.twitter.com/cruy7OZO1o