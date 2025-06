Ο Βέλγος μέσος τα βρήκε σε όλα με τους πρωταθλητές Ιταλίας και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 2+1 ετών.

Παίκτης της Νάπολι θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, καθώς η συμφωνία του με τους πρωταθλητές Ιταλιίας ολοκληρώθηκε.

Όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βέλγος χαφ είπε το «ναι» στους Ναπολιτάνους και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τελειώσει και τυπικά το θέμα, με τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και τις υπογραφές. Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ, το deal των δυο πλευρών αφορά συνεργασία 2+1 ετών.

Έτσι, οι «παρτενοπέι» του Αντόνιο Κόντε βάζουν στην φαρέτρα τους έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές των τελευταίων χρόνων, στην προσπάθεια για παραμονή στην κορυφή της Serie A και διάκριση στην Ευρώπη.

🚨💣 BREAKING: Kevin De Bruyne to Napoli, here we go! Final green light arrives from Belgian star to join Italian champions.



Two year deal + option agreed, medical and formal steps to follow for KDB to become Napoli player.



Massive signing for Napoli, planning for more to come. pic.twitter.com/BNPQzai26r