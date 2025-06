Τελειώνει η παραμονή του Λυκογιάννη στην Μπολόνια: «Τις επόμενες ώρες το ραντεβού για την επέκταση του συμβολαίου»

Ιταλικό δημοσίευμα έρχεται να επιβεβαιώσει το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta για την ανανέωση του Μπάμπη Λυκογιάννη με την Μπολόνια.

Πριν λίγες μέρες το Gazzetta σας είχε ενημερώσει για την συμφωνία που είχε επέλθει μεταξύ του Μπάμπη Λυκογιάννη και της Μπολόνια για την ανανέωση της συνεργασίας τους με μία αύξηση των απολαβών του ποδοσφαιριστή.

Το πρωί της Τρίτης (10/06) ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έκανε μία ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ επιβεβαιώνοντας στην ουσία το ρεπορτάζ αυτό και τονίζοντας πως τις επόμενες ώρες θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών για να οριστικοποιηθεί η επέκταση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με κείνον, το νέο συμβόλαιο του Έλληνα αριστερού μπακ θα έχει διάρκεια για 1+1 χρόνια.

Ο 31χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής, που βρίσκεται στο ιταλικό κλαμπ από τον Ιούνιο του 2022, πραγματοποίησε την σεζόν που πέρασε 25 συμμετοχές κι έδωσε επτά ασίστ στα περισσότερα από 1.700 λεπτά που αγωνίστηκε.

Expected a meeting in the next hours between Charalampos #Lykogiannīs and #Bologna for the contract extension until 2026 with the option for 2027. #transfers