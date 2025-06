Το νέο σήμα που θα εγκαινιάσει από την έναρξη της επόμενης σεζόν παρουσίασε η Ρόμα, το οποίο πρόκειται για μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του εμβλήματος από το παρελθόν.

Αλλαγές σε πολλά επίπεδα ετοιμάζει η Ρόμα για την επόμενη σεζόν. Πέρα από την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και την ανανέωση του ρόστερ μέσα από το μεταγραφικό παζάρι, στο σύλλογο ετοιμάζουν αλλαγές και στο έμβλημα της ομάδας.

Συγκεκριμένα η Ρόμα παρουσίασε το νέο σήμα που θα εγκαινιάσει από την έναρξη της επόμενης σεζόν, το οποίο πρόκειται για μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του εμβλήματος που έφερε στη φανέλα τις περιόδους 1950-1059 και 1961-1977.

«Είμαστε περήφανοι να ανακοινώσουμε την προοδευτική επιστροφή του ιστορικού εμβλήματος ASR, ενός συμβόλου που ενσαρκώνει την ψυχή αυτού του συλλόγου. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη με βαθύ σεβασμό προς την παράδοσή μας και ως απάντηση στις ειλικρινείς επιθυμίες των φιλάθλων μας, αποτελεί φόρο τιμής στην ταυτότητα της Ρόμα.

Αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μας ότι τα σύμβολα ενός συλλόγου έχουν σημασία και πως η τιμή στις ρίζες μας είναι απαραίτητη για να χτίσουμε το μέλλον μας. Η δέσμευση της οικογένειάς μας απέναντι στη Ρόμα δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη. Είναι μια δέσμευση προς την αριστεία, τη δομή, και μια ξεκάθαρη ταυτότητα.

Πάνω απ’ όλα όμως, είναι μια δέσμευση για το μέλλον αυτού του συλλόγου — ένα μέλλον που περιλαμβάνει ένα νέο στάδιο: ένα σπίτι αντάξιο των φιλάθλων μας, μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, και ένα δώρο από τον Σύλλογο προς αυτή την αιώνια πόλη. Ένα μεγαλοπρεπές νέο Κολοσσαίο, το οποίο δεσμευόμαστε να παραδώσουμε.

Είμαστε πραγματικά ταπεινοί που έχουμε την τιμή να είμαστε θεματοφύλακες της AS Ρόμα. Δεσμευόμαστε με τιμή, με απόλυτη αφοσίωση, και πίστη στη διατήρηση όλων όσων κάνουν αυτόν τον Σύλλογο και αυτή την πόλη, τους καλύτερους στον κόσμο.

Μαζί, ως ομάδα, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, να μαχόμαστε, να ονειρευόμαστε και να νικάμε» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των ιδιοκτητών της ομάδας, Νταν και Ράιαν Φρίντκιν.

Roma are the latest club to reimagine their badge 🛡️🐺🟠 pic.twitter.com/5zZXmfpfK8