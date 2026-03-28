Στον εκλεκτό για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής φέρεται να έχει καταλήξει η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ίντερ.

Οι πρώτες διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση το καλοκαίρι έχουν ξεκινήσει στη Μπαρτσελόνα, με τους Καταλανούς να κρίνουν ως επιτακτικής ανάγκης την απόκτηση ενός ακόμη στόπερ που θα ηγηθεί της αμυντικής γραμμής.

Και σύμφωνα με τη «Mundo Deportivo», οι Μπλαουγκράνα έχουν στρέψει αποκλειστικά το βλέμμα τους στην περίπτωση του Αλεσάντρο Μπαστόνι. Ο Ιταλός αμυντικός της Ίντερ αποτελεί την Νο.1 επιλογή στη Βαρκελώνη για να αναλάβει τα ηνία της οπισθοφυλακής, με το δημοσίευμα να προσθέτει πως έχουν πραγματοποιηθεί ήδη οι πρώτες διερευνητικές επαφές.

Συγκεκριμένα η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει μιλήσει με τους μάνατζερ του σχετικά με τον μισθό που θα μπορούσε να παίρνει στο ισπανικό κλαμπ, αλλά και για άλλες λεπτομέρειες όπως διάφοροι όροι του συμβολαίου.

Με δεδομένο βέβαια πως δεσμεύεται στην Ίντερ έως το 2028, στη Βαρκελώνη γνωρίζουν πως θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αν θέλουν να πείσουν τους Νερατζούρι να ανάψουν το πράσινο φως.

Οι πρώτες αναφορές στην Ιταλία μάλιστα κάνουν λόγο για ένα ποσό μεταξύ 70-80 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του αριστεροπόδαρου στόπερ, ο οποίος εδώ και χρόνια αποτελεί αναντικατάστατο γρανάζι στην οπισθοφυλακή της Ίντερ.