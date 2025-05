Την αποθέωση γνώρισε ο Κλάουντιο Ρανιέρι, στο τελευταίο του εντός έδρας ματς στον πάγκο της Ρόμα, καθώς, όπως είχε γίνει γνωστό, ο 73χρονος τεχνικός θα αποσυρθεί από την προπονητική.

Το «Ολίμπικο» σηκώθηκε στο πόδι και αποθέωσε τον Κλάουντιο Ρανιέρι στο τελευταίο εντός έδρας ματς των Τζιαλορόσι απέναντι στη Μίλαν. Οι οπαδοί της Ρόμα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό για να τον αποχαιρετήσουν και, όπως ήταν φυσικό, ο 73χρονος τεχνικός ήταν εμφανώς συγκινημένος στο «last dance» του στην «καυτή» έδρα της Ρόμα.

Για την ιστορία... αυτή είναι η τρίτη θητεία του Ρανιέρι στον πάγκο των Ρωμαίων (2009-2011, 2019), ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η Ρόμα η οποία ξεκίνησε να αγωνίζεται το 1973!

