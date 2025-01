Ο Κλαούντιο Ρανιέρι ανακοίνωσε ότι διανύει την τελευταία του χρονιά στη Ρόμα αλλά και στην προπονητική γενικά, καθώς θα βάλει τέλος στην μακρόχρονη καριέρα του.

Ο Κλαούντιο Ρανιέρι αποκάλυψε ότι ήρθε η ώρα να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του, καθώς σκοπεύει να αποσυρθεί από τους πάγκους μόλις λήξει η φετινή σεζόν.

Είναι έτσι κι αλλιώς προκαθορισμένο το να αναλάβει πόστο στη Ρόμα μετά το καλοκαίρι, ωστόσο ο Ιταλός προπονητής είπε στο Rai Sport ότι θα αποχωρήσει μία για πάντα από το επάγγελμα.

Το ίδιο είχε ισχυριστεί και στο παρελθόν, όμως άλλαξε γνώμη για χάρη των Τζιαλορόσι. Τώρα ο Ρανιέρι είναι αποφασισμένος να αποσυρθεί ύστερα από μία μακρά πορεία στο ποδόσφαιρο.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Claudio Ranieri has confirmed he will retire from football at the end of the season. 👋🇮🇹 pic.twitter.com/VOSdowiDGC