Μανδάς για το καπνογόνο στην πλάτη: «Τρόμαξα, αλλά δεν θα σταματούσα να παίζω»

Ο Χρήστος Μανδάς μίλησε για την τρομακτική στιγμή του καπνογόνου που δέχθηκε στην πλάτη του κατά τη διάρκεια του Τζένοα-Λάτσιο, τονίζοντας ότι δεν σκέφτηκε να βγει από το ματς.

Η Λάτσιο επικράτησε με 2-0 της Τζένοα σε εξ αναβολής ματς της Serie A, με τον Χρήστο Μανδά να ξεκινά βασικός και να βιώνει και μια τρομακτική στιγμή, όταν χτυπήθηκε στην πλάτη από καπνογόνο που εκτόξευσαν οι οπαδοί των γηπεδούχων

Ο Έλληνας διεθνής πορτιέρε ευτυχώς δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά την αναμέτρηση κατόπιν συνεννόησης με το ιατρικό τιμ και μετά το ματς, μίλησε στα ιταλικά Μέσα για την δυσάρεστη εμπειρία, τονίζοντας πως δεν σκέφτηκε όμως ούτε στιγμή να αποχωρήσει από το ματς.

«Ένιωσα ένα κάψιμο στην πλάτη, δεν κατάλαβα από τι. Τρόμαξα... Δεν φοβήθηκα όμως να συνεχίσω να παίζω γιατί στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να έχεις φόβο. Συνέχισα κανονικά να είμαι μέσα στο παιχνίδι μετά το περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μανδάς, ο οποίος κατέγραψε το 3ο clean sheet του σε 4 αναμετρήσεις στη φετινή Serie και βοήθησε τους Λατσιάλι να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του Champions League.

La partita tra Genoa e Lazio è stata sospesa per qualche minuto per lancio di fumogeni 🧨



Uno di questi ha colpito lievemente Mandas. La partita è poi ripresa, non ci sono state conseguenze per il portiere greco 🧤 #GenoaLazio #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/3vM4hbU1V2