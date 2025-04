Το χάος που δημιουργήθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής έξω από το «Ολίμπικο» ανάμεσα σε οπαδούς της Ρόμα και της Λάτσιο είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό 13 αστυνομικών.

Το ντέρμπι της Ρώμης σημαδεύτηκε από τα σοβαρά επεισόδια το απόγευμα της Κυριακής έξω από το «Ολίμπικο». Θυμίζουμε, πως 300 οπαδοί της Ρόμα προσπάθησαν να επιτεθούν σε αυτούς της Λάτσιο, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα με κανόνια νερού για να διαλύσει τους ταραξίες. Μπορεί να αποφεύχθηκε μια απευθείας... μάχη ανάμεσα στους οπαδούς, ωστόσο υπάρχουν τουλάχιστον 13 αστυνομικοί τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές σε καταστήματα και αυτοκίνητα. Περισσότεροι από 2000 αστυνομικοί ήταν εκτός του γηπέδου, ενώ η κυκλοφορία είχε διακοπεί.

13.04.2025🇮🇹SS Lazio – AS Roma, Lazio vs 1312 before match, Roma ultras tried to make contact, more here: https://t.co/qwhsEwExza pic.twitter.com/IfSrUQohyr