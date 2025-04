Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της Λάτσιο και της Ρόμα έξω από το «Ολίμπικο» λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι.

Συμπλοκές έξω από το «Ολίμπικο» ανάμεσα στους οπαδούς της Ρόμα και της Λάτσιο λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι. Περίπου 300 οπαδοί των Τζαλορόσι προσπάθησαν να κάνουν ντου σε συγκεντρωμένους οπαδούς της Λάτσιο, ωστόσο η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση. Πέτρες, φωτοβολίδες μπουκάλια και η αστυνομία αναγκάστηκε να επέμβει χρησιμοποιώντας τεθωρακισμένα με κανόνια νερού για να διαλύσει τους ταραξίες. Η κατάσταση είναι έκρυθμη, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να έχουν ενισχυθεί. Άλλωστε, το ντέρμπι αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 60.000 οπαδούς.

13.04.2025🇮🇹SS Lazio – AS Roma, Lazio vs 1312 before match, Roma ultras tried to make contact, more here: https://t.co/qwhsEwExza pic.twitter.com/tSmUFkFi2h