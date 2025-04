Στην αναμέτρηση Τζένοα-Ουντινέζε το τέρμα που σημείωσε ο Μοντέστο στις καθυστερήσεις δεν μέτρησε επειδή προέξεχε ελάχιστα και το αυτί ενός συμπαίκτη του!

Με σκορ 1-0 νίκησε χθες (4/4) η Τζένοα την Ουντινέζε σε ματς για τη Serie A και μέχρι εδώ… όλα καλά. Στις καθυστερήσεις όμως συνέβη κάτι που παρατηρείται πολύ σπάνια και βασικά ίσως και να μην το έχουμε δει ξανά στο ποδόσφαιρο.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τότε δίχτυα, στο 90’+4’ συγκεκριμένα, με τον Μοντεστό, όμως μετά από εξέταση στο VAR και το ημιαυτόματο οφ σάιντ, το τέρμα του ακυρώθηκε επειδή υποδείχθηκε σε θέση οφ σάιντ ο Λούκα, που πήρε την πρώτη κεφαλιά στην αρχή της φάσης.

Μέχρι εδώ και πάλι δεν σημαίνει πως παρατηρήθηκε κάτι extreme, όπως σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα εκεί ΜΜΕ αλλά και αποτυπώθηκε στο ριπλέι του τι υπέδειξε το VAR, το τέρμα των φιλοξενουμένων δεν καταλογίστηκε ως έγκυρο επειδή στη φάση που ξεκίνησε από τον στράικερ της Ουντινέζε του πιστώθηκε πως ήταν σε αντικανονική θέση επειδή ήταν εκτεθειμένος για πολύ λίγα εκατοστά και μεταξύ άλλων και στο αυτί του, ξέχωρα από τον ώμο του!

This is something I had never seen before so far.



Udinese goal called OFFSIDE BY EAR for Var.



And it was the levelling goal at 94’!



Check in second pic the offside moment in real life… pic.twitter.com/lUvUNPdj1o