«Πετσόκομμα» του Γουόκερ στον Ζοάο Φέλιξ: «Δώσε πάσα, κανείς εδώ δεν είναι ο Μέσι» (vid)

Ο Κάιλ Γουόκερ θέλησε να συνετίσει με το δικό του τρόπο τον Ζοάο Φέλιξ και να τον πείσει να παίξει πιο ομαδικά, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να πασάρει την μπάλα και να μη νομίζει ότι είναι ο Μέσι.

Ο Κάιλ Γουόκερ δεν μπορούσε να κρύψει την απογοήτευσή του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μίλαν με τη Νάπολι. Ο Άγγλος αμυντικός, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι, είχε μια αρκετά δύσκολη βραδιά, καθώς οι Ροσονέρι ηττήθηκαν με 2-1, όμως αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η περίεργη συμβουλή που έδωσε στον Ζοάο Φέλιξ λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο.

Οι παίκτες της Μίλαν έχαναν με 2-0 και καθώς επέστρεφαν στον αγωνιστικό χώρο μετά την ανάπαυλα, οι κάμερες «έπιασαν» τον Γουόκερ να απευθύνεται με έντονο ύφος στον Πορτογάλο συμπαίκτη του. Φανερά ενοχλημένος τού είπε: «Δώσε πάσα, κανένας εδώ δεν είναι ο Μέσι!», αφήνοντας να εννοηθεί πως ο 25χρονος επιθετικος προσπαθούσε να κάνει τα πάντα μόνος του αντί να παίξει ομαδικά.

Η αντίδραση αυτή του Γουόκερ δείχνει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στους Ροσονέρι, οι οποίοι βρίσκονται στην 9η θέση της Serie A και 20 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Ο Ζοάο Φέλιξ αγωνίστηκε μόλις 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, πριν γίνει αλλαγή στη συνέχεια από τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

