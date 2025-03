Σύμφωνα με έγκριτο Τούρκο δημοσιογράφο, Ίντερ και Γιουβέντους έχουν βάλει στο μάτι τον Βαγγέλη Παυλίδη προκειμένου να ενισχύσουν τη γραμμή κρούσης τους.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει περάσει κάθε άλλο παρά απαρατήρητος στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς η χρονιά που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Μπενφίκα είναι εξωπραγματική. Ο Έλληνας στράικερ έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα μετά τις εμφανίσεις του στο Champions League και το όνομά του ακούγεται έντονα εν όψει των μεταγραφικών σχεδιασμών αρκετών συλλόγων.

Δύο από αυτές τις ομάδες είναι οι Ίντερ και Γιουβέντους, που σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ, βλέπουν τον 26χρονο ως ιδανικό για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής. Τα δύο κλαμπ της Serie A παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ενώ δημοσιεύματα συνέδεεαν τον Παυλίδη με τους Μπιανκονέρι εδώ και αρκετό καιρό, καθώς στο Τορίνο αναζητούν τον αντικαταστάτη του Ντούσαν Βλάχοβιτς που αναμένεται να αποχωρήσει.

Ο 26χρονος, έχει συμβόλαιο με την Μπενφίκα έως το 2029, με ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ, κάτι που δείχνει το πόσο εκτιμάται η συνεισφορά του από τους Πορτογάλους. Φέτος έχει 20 γκολ και εννέα ασίστ με τους Αετούς, σε 43 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🆕 #SLBenfica

Juventus and Inter Milan are monitoring the situation of SL Benfica's Greek striker Vangelis Pavlidis. pic.twitter.com/3T4iDAaVgX