Ο Μόιζε Κιν αποχώρησε με φορείο από το ματς της Φιορεντίνα στην έδρα της Βερόνα μετά την κατάρρευσή του από τραυματισμό στο κεφάλι.

Αγωνία επικράτησε στην αναμέτρηση της Φιορεντίνα με τη Βερόνα για την 26η αγωνιστική της Serie A, όταν ο Μόιζε Κιν των Βιόλα σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγα λεπτά αφότου τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο 58ο λεπτό, οι γιατροί της Φιορεντίνα προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον Ιταλό επιθετικό, ο οποίος μάτωσε λίγο πάνω από το μάτι του, μετά από εναέρια μονομαχία με τους αμυτνικούς της Βερόνα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε κανονικά, ωστόσο μερικά λεπτά μετά κατέρρευσε στο κέντρο του γηπέδου με συμπαίκτες και αντιπάλους να κάνουν αμέσως νοήματα προς τον πάγκο των Βιόλα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί πως ο παίτης δεν έχασε τις αισθήσεις του, ενώ λίγες στιγμές μετά αποχώρησε από το γήπεδο με ασθενοφόρο, ώστε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

