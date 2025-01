Η Γιουβέντους ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Αλμπέρτο Κόστα από τη Βιτόρια Γκιμαράες, με το ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γιουβέντους συμφώνησε με τη Βιτόρια Γκιμαράες για την απόκτηση του Άλμπερτο Κόστα, με το ποσό να ανέρχεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποιών τα 2,5 εκατομμύρια είναι τα μπόνους.

Ο 21χρονος μπακ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο τα βρήκε σε όλα με τους Μπιανκονέρι και αναμένεται να ταξιδέψει στην Ιταλία για ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του αυτή την εβδομάδα.

Με τη φανέλα του πορτογαλικού συλλόγου, έχει καταγράψει 44 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει δύο γκολ και μοιράσει τέσσερις ασίστ.

