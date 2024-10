Η Γιουβέντους εξετάζει την απόκτηση του Σέρχιο Ράμος για να καλύψει το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Γκλέισον Μπρέμερ.

Η ρήξη χιαστού του Γκλέισον Μπρέμερ άφησε τεράστιο κενό στην άμυνα της Γιουβέντους, με τους Μπιανκονέρι να εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Σέρχιο Ράμος ως ελεύθερου παίκτη.

Σύμφωνα με την «Tuttosport» η ομάδα του Τορίνο μάλλον έχει βρει τη λύση στο κένο που δημιουργηθηκε στην άμυνα, στο πρόσωπο του 38χρονου αμυντικού.

Ο έμπειρος Ισπανός αμυντικός, που αποχώρησε από την Σεβιλλη θα μπορούσε να αποτελέσει μια γρήγορη λύση για την αμυντική γραμμή της ομάδας του Τορίνο. Με την μεγάλη εμπειρία του και την ηγετική του προσωπικότητα, ο 38χρονος Ράμος θα μπορούσε να προσφέρει αμυντική σταθερότητα στην ομάδα του Τιέγκο Μότα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Juventus are considering signing Sergio Ramos as a free agent as they look to cover for Gleison Bremer's ACL injury.



(Source: Tuttosport) pic.twitter.com/5VoXGJ7e6D