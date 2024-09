Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρίσκεται υπό «στενή παρακολούθηση» από διαιτολόγους προκειμένου να μην παρασυρθεί από τους πειρασμούς της ναπολιτάνικης κουζίνας και πάρει βάρος.

Μάντσεστερ Γιουνάτεντ και Νάπολι τα βρήκαν στα 30 εκατ. ευρώ για τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, ο οποίος το φετινό καλοκαίρι μετακόμισε στην πόλη του ιταλικού Νότου.

Ο 27χρονος Σκωτσέζος έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Αντόνιο Κόντε, με την ομάδα να βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Serie A, μετά τις πρώτες αγωνιστικές.

Η μετανάστευση στην Ιταλία ανάγκασε τον ΜακΤόμινεϊ να προσαρμόσει και τις διατροφικές του συνήθειες στο νέο τρόπο ζωής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», ειδικοί διατροφολόγοι παρακολουθούν τον πρώην παίκτη των Κόκκινων Διαβόλων, ο οποίος κάθε μέρα μετά την προπόνηση λαμβάνει ένα σημείωμα για το τι πρέπει να φάει και τι να αποφύγει. Η δίαιτά του καταγράφεται από άτομα της ομάδας και ο ίδιος δεν μπορεί να ρισκάρει το να πάρει βάρος, παρασυρόμενος από τους... πειρασμούς της ναπολιτάνικης κουζίνας.

Scott McTominay is 'at risk and under observation for his diet' at Napoli after leaving Man United this summer - with star warned about the 'temptations of Neapolitan cuisine' https://t.co/gBdYBPIbw9