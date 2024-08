Η Νάπολι τα βρήκε σε όλα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και μένει να πείσει τον 27χρονο μέσο για να τον προσγειώσει στην Καμπανία.

Πέρασε όλη του την ποδοσφαιρική ζωή μέχρι τώρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως πλέον βρίσκεται κοντά στην έξοδο. Ο λόγος για τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, που δείχνει να είναι εκτός πλάνων στους Κόκκινους Διαβόλους και πιθανώς να μετακομίσει στην Ιταλία και τη Serie A.

🚨 EXCL: Napoli agree deal with Man Utd for Scott McTominay. Subject to all parties being satisfied on player terms. ~€30m + % of future sale. Important for #MUFC FFP compliance. Manuel Ugarte potential signing would be aided by 27yo’s exit @TheAthleticFC https://t.co/geo7ByDOn2