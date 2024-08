Ο Ντιβόκ Οριγκί αποτελεί παρελθόν από τη Μίλαν, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας του στον ιταλικό σύλλογο.

Ο Ντιβόκ Οριγκί είναι παρελθόν από τη Μίλαν, έπειτα από δύο χρόνια παρουσία. Ο Βέλγος επιθετικός, ο οποίος υπέγραψε με τη Μίλαν το καλοκαίρι του 2022, συμφώνησε με την ομάδα για τη λύση της συνεργασίας του.

Ο 29χρονος επιθετικός είχε συμβόλαιο με τους Ροσονέρι μέχρι το καλοκαίρι του 2026, όμως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την αποζημίωση που θα λάβει, και αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα από το σύλλογο.

Τη σεζόν 2023/2024, ο Οριγκί είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου μέτρησε 22 εμφανίσεις, σκοράροντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ.

Να θυμίσουμε πως αρκετοί σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, καθώς και το MLS ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Οριγκί.

🔴⚫️🇧🇪 Divock Origi has green light to leave AC Milan on a free transfer in the final weeks and he’s ready to find new solution.



Origi will definitely leave; considering options in Qatar, Saudi and also some MLS teams interested for January. pic.twitter.com/1Z62y2Pzke