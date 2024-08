Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ντέιβιντ Νέρες ταξιδεύει για Ιταλία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να τεθεί στη διάθεση του Αντόνιο Κόντε.

Ο 27χρονος επιθετικός Ντέιβιντ Νέρες προβάρει τα γαλάζια της Νάπολι. Ο μέχρι πρότινος φορ της Μπενφίκα θα περάσει αύριο Δευτέρα (19/08) ιατρικές εξετάσεις στη Ρώμη πριν τεθεί άμεσα στη διάθεση του νέου του προπονητή Αντόνιο Κόντε.

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας με τον Νέρες, η Νάπολι θα στρέψει τώρα όλη την προσοχή της στις διαπραγματεύσεις για τον Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος επιθετικός είναι ξένο σώμα για την Τσέλσι, όπως και ο Βίκτορ Οσίμεν για τη ναπολιτάνικη ομάδα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά media, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων,, καθώς υπάρχει απόσταση μεταξύ της προσφοράς των 25 εκατομμυρίων συν 5 εκατ. μπόνους που κάνουν οι Ιταλοί και του ποσού που ζητούν οι Άγγλοι που φτάνει τα 40 εκατομμύρια.

Το πρόβλημα παραμένει η μεταγραφή του Οσιμέν, χωρίς αυτήν, το πράσινο φως δεν θα έρθει.

🚨🔵 David Neres to Napoli, here we go! Agreement sealed with Benfica for €30m package, add-ons included.



Plan confirmed: David travels today to Italy with medical tests booked on Monday, as revealed.



Napoli are busy with more signings while Neres is finally done. ✨🇧🇷 pic.twitter.com/I5d7l23clW