Ο ατζέντης του Βίκτορ Οσιμέν, φανερά εκνευρισμένος για τα όσα φημολογούνται για τον πελάτη του, τοποθετήθηκε δημόσια ζητώντας σεβασμό από όλους.

Ο Βίκτορ Οσιμέν αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής περιόδου και είναι περιζήτητος μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών συλλόγων -και όχι μόνο.

Ο 25χρονος Νιγηριανός φορ είναι στο ραντάρ της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά στο «παιχνίδι» φαίνεται πως έχει μπει και η Τσέλσι τις τελευταίες ώρες, αφού η Νάπολι ζητάει περισσότερα από αυτά που προσφέρει ο γαλλικός σύλλογος.

Η Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα, φαίνεται πως περιλαμβάνει στην πρότασή της και την παραχώρηση του Ρομέλου Λουκάκου στους Παρτενοπέι, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Λονδρέζους στη Ρόμα, σε μία προσπάθεια να φέρει στο «Νησί» έστω και ως δανεικό τον Οσιμέν.

Ωστόσο, ο ατζέντης του, Ρομπέρτο Καλέντα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέρριψε αυτό το σενάριο ζητώντας να μην γίνεται διασπορά ψευδών ειδήσεων!

«Ακούω περί... φανταστικών ανταλλαγών παικτών με τον Βίκτορ. Λες και είναι ένα δέμα που πρέπει να παραδοθεί γρήγορα! Αυτός, λοιπόν, είναι ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα που κατέκτησε η Νάπολι. Σεβαστείτε τον και σταματήστε τα fake news», ήταν η... οργισμένη του ανάρτηση.

