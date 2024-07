Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Οσιμέν έχει πει «ναι» στην Παρί Σεν Ζερμέν και εκκρεμεί η συμφωνία μεταξύ Νάπολι - PSG.

Η Νάπολι συνεχίζει να ψάχνει λύσεις για τον Βίκτορ Οσιμέν, καθώς θέλει να φέρει το συντομότερο δυνατό στο ρόστερ της τον Ρομέλου Λουκάκου.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Παρτενοπέι, θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τον Νιγηριανό επιθετικό στις διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για τον Βέλγο στράικερ.

Την ίδια στιγμή βέβαια ο παίκτης έχει πει «ναι» στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά η συμφωνία είναι σε αναμονή καθώς δεν υπάρχει deal μεταξύ των συλλόγων.

