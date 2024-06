Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία η Μίλαν προτίθεται να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Τζόσουα Ζίρκζι και να δώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπολόνια. Ενδιαφέρον και για Μπρόγια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Μίλαν για τη νέα σεζόν. Οι Ροσονέρι δεδομένα θα ενισχυθούν στη γραμμή κρούσης από τη στιγμή που δεν θα συνεχίσει ο Ολιβιέ Ζιρού που έχει ήδη «μετακομίσει» στο Λος Άντζελες και δεν αποκλείεται μάλιστα να κινηθούν για δυο σέντερ φορ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία οι Ροσονέρι σκοπεύουν να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς του Τζόσουα Ζίρκζι και να τον αγοράσουν από την Μπολόνια. Οι Μιλανέζοι θα δώσουν στους Ροσoμπλού 40 εκατομμύρια και όπως προκύπτει μπορούν να τα βρουν με τον Ολλανδό επιθετικό δίνοντας του συμβόλαιο με απολαβές της τάξης των 4,5 - 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα ο παίκτης είναι ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο να «μετακομίσει» στο «Σαν Σίρο».

🚨🔴⚫️ AC Milan informed Bologna that they are planning to trigger €40m release clause for Joshua Zirzkee.



Talks now ongoing between AC Milan and Zirkzee’s camp to agree on personal terms, crucial point.



Zirzkee, happy to stay in Italy and super keen on AC Milan project. pic.twitter.com/5oaJTPfVnc