Την απόκτηση του Ολιβιέ Ζιρού ανακοίνωσαν οι Los Angeles, με τον Γάλλο φορ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2025 με οψιόν επέκτασης.

Μία ημέρα μετά από την επιβεβαίωση πως ο 37χρονος επιθετικός θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Μίλαν για να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, ακολούθησε η ανακοίνωση της απόκτησης του από την αμερικανική ομάδα.

Olivier Giroud is Black & Gold.



📝 Olivier Giroud joins #LAFC as a Designated Player through 2025 with an option for 2026.#LAFC | @Remitly