Ο Βιντσέντζο Ιταλιάνο αποχώρησε από τη Φιορεντίνα και αναλαμβάνει -σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο - το τιμόνι της Μπολόνια!

Από τη Φιορεντίνα στη Μπολόνια και από το Conference League στο Champions League ο Βιντσέντζο Ιταλιάνο.

Ο 46χρονος τεχνικός έφτασε στην προπονητική βάση της Μπολόνια την Τετάρτη (05/06) για να διευθετήσει τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας του με την ιταλική ομάδα που θα αγωνίζεται στο Champions League την επόμενη σεζόν!

Ο σύλλογος αναμένεται να ανακοινώσει ότι ο Ιταλιάνο -που καθοδήγησε για τρία χρόνια τη Φιορεντίνα φτάνοντας σε δύο διαδοχικούς τελικούς Conference League- θα είναι ο νέος προπονητής της εντός 24ωρου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

Ο Ιταλιάνο πόκειται να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Μότα, ο οποίος δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του αφού οδήγησε τη Μπολόνια στην πέμπτη θέση της Serie A που της έδωσε εισιτήριο για το Champions League.

🔵🔴🔐 Vincenzo Italiano has just signed in as new Bologna manager on two year contract.



Bologna will play Champions League football next season with Italiano replacing Thiago Motta. pic.twitter.com/lST17sF5vn