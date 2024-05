Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας Κόντε - Νάπολι, με τις δυο πλευρές έτοιμες να υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2027.

Εποχή Αντόνιο Κόντε θα ξημερώσει στη Νάπολι! Όπως είχε γίνει γνωστό οι δυο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για την έναρξη της συνεργασίας τους, με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να βγάζει νέες λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ο Ιταλός τεχνικός πράγματι έχει συμφωνήσει με όλα με τους Παρτενοπέι και πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027!

Κάπως έτσι ο Κόντε ετοιμάζεται να επιστρέψει στην προπονητική και στην πατρίδα του μετά την Ίντερ για να αναλάβει μια ομάδα που τη φετινή περίοδο παρουσίασε απότομη πτώση.

Από την αποθέωση για το Scudetto άλλωστε η Νάπολι πέρασε σε μερικούς μήνες στην αγωνιστική παρακμή που την περιόρισε εκτός Ευρώπης για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε πως οι Παρτενοπέι άλλαξαν τρεις προπονητές τη φετινή περίοδο (Ρούντι Γκαρσία, Ματσάρι, Καλτσόνε) και τελικά τερμάτισαν στη 10η θέση της Serie A.

🚨🔵 BREAKING: Antonio Conte as new Napoli head coach, here we go!



Agreement reached on every detail also including add-ons, after fixed salary, image rights and staff members.



Conte will sign the contract valid until June 2027, documents approved.



Huge appointment for Napoli. pic.twitter.com/1wr16gBTd4