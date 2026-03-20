Κάλιαρι - Νάπολι 0-1: Απόδραση από τη Σαρδηνία και δεύτερη θέση
Καλπάζει η Νάπολι τις τελευταίες εβδομάδες! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχει ανακτήσει τον καλό της εαυτό στην Ιταλία και φτιάχνει σερί νικών που την έχει εδραιώσει σε τροχιά Champions League. Αυτή τη φορά οι Παρτενοπέι λύγισαν με 1-0 την Κάλιαρι στη Σαρδηνία κι έφτασαν για πρώτη φορά φέτος τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ματς περισσότερο από τη Μίλαν.
Η Νάπολι μάλιστα δεν άργησε να πάρει κεφάλι στο σκορ, αφού άνοιξε το σκορ μόλις στο 2΄. Μετά από μια σέντρα στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στην άμυνα της Κάλιαρι, με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να εκμεταλλεύεται την κατάσταση και να σκοράρει από κοντά για 1-0.
Ένα σκορ που έμεινε μέχρι τέλους, με τους Παρτενοπέι να πανηγυρίζουν ακόμα μια διαδοχική νίκη που τους έφερε στο -6 από την κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.