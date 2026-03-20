Το νικηφόρο σερί συνεχίζεται για τη Νάπολι, η οποία υπέταξε με 1-0 την Κάλιαρι στη Σαρδηνία και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της Serie A.

Καλπάζει η Νάπολι τις τελευταίες εβδομάδες! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έχει ανακτήσει τον καλό της εαυτό στην Ιταλία και φτιάχνει σερί νικών που την έχει εδραιώσει σε τροχιά Champions League. Αυτή τη φορά οι Παρτενοπέι λύγισαν με 1-0 την Κάλιαρι στη Σαρδηνία κι έφτασαν για πρώτη φορά φέτος τις τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ματς περισσότερο από τη Μίλαν.

Η Νάπολι μάλιστα δεν άργησε να πάρει κεφάλι στο σκορ, αφού άνοιξε το σκορ μόλις στο 2΄. Μετά από μια σέντρα στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στην άμυνα της Κάλιαρι, με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ να εκμεταλλεύεται την κατάσταση και να σκοράρει από κοντά για 1-0.

Ένα σκορ που έμεινε μέχρι τέλους, με τους Παρτενοπέι να πανηγυρίζουν ακόμα μια διαδοχική νίκη που τους έφερε στο -6 από την κορυφή, αλλά με ματς περισσότερο από την πρωτοπόρο Ίντερ.