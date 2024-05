Η Ίντερ είχε συνάντηση με την πλευρά του Λαουτάρο Μαρτίνες για την ανανέωση της συνεργασίας τους, όμως διαπιστώθηκε οικονομικό χάσμα.

Άκαρπη ήταν η πρώτη συνάντηση της Ίντερ με την πλευρά του Λαουτάρο Μαρτίνες για την επέκταση της συνεργασίας τους. Όπως προκύπτει από τα ιταλικά δημοσιεύματα η διοίκηση των Νεραντζούρι είχε ραντεβού με τον ατζέντη του Αργεντινού φορ, όμως δεν κατέληξαν σε συμφωνία για το νέο τους συμβόλαιο και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ υπάρχει οικονομικό χάσμα ανάμεσα στις δυο πλευρές που ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ. Οι Μιλανέζοι προσέφεραν συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 8.5-9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μάνατζερ του Αργεντινού ζητάει 12 εκατομμύρια ευρώ.

🚨🚨 There is a €3M gap between #Inter’s offer and the request of Lautaro Martínez for a contract renewal. New meeting set to take place in the next days. 🇦🇷



