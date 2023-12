Νέο συμβόλαιο στον Λαουτάρο Μαρτίνες έως το 2028 προσφέρει η Ίντερ, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να «σφραγίσουν» τη συμφωνία τους.

Ποδοσφαιριστής της Ίντερ για πολλά χρόνια ακόμα αναμένεται να είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Αργεντίνος επιθετικός των «νερατζούρι» βρίσκεται μια ανάσα από την οριστικοποίηση της ανανέωσης του με τον ιταλικό σύλλογο, καθώς οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η «Gazzetta dello Sport» η Ίντερ προσφέρει νέο συμβόλαιο έως το 2028, ανεβάζοντας μάλιστα και τις ετήσιες απολαβές του «Τόρο» ο οποίος έχει δηλώσει ουκ ολίγες φορές την πρόθεση του να συνεχίσει για πολλά χρόνια στον σύλλογο του Μιλάνου.

