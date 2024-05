O ατζέντης του Χρήστου Μανδά, Ντιέγκο Ταβάνο, μίλησε για το μέλλον του Έλληνα τερματοφύλακα και αναφέρθηκε τόσο στο ενδεχόμενο της ανανέωσης με τη Λάτσιο, όσο και για το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Χρήστος Μανδάς ξεκίνησε την πρώτη του σεζόν στη Λάτσιο ως τρίτος τερματοφύλακας και με τη δουλειά του σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Ιβάν Προβεντέλ έχει πάρει τα γάντια του βασικού εδώ και δυο μήνες. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα οι Λατσιάλι θέλουν να ανανεώσουν τον νεαρό τερματοφύλακα με νέο συμβόλαιο έως το 2029 με αύξηση αποδοχών, για να τον ανταμείψουν για την γρήγορη εξέλιξη και προσαρμογή του.

Για τον πελάτη του μίλησε o ατζέντης του, Ντιέγκο Ταβάνο και αναφέρθηκε τόσο στην πρόωρη ανανέωση με τους Ρωμαίους όσο και στο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι.

The agent representing goalkeeper Christos Mandas confirms ‘interest from abroad’ after Manchester City reports and warns Lazio need to ‘review’ his contract https://t.co/3aqU9Fr57r #Lazio #MCFC #SerieA #Calcio #SerieATIM