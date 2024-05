Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σιρά, ο Χρήστος Μανδάς ετοιμάζεται να ανανεώσει στη Λάτσιο μέχρι το 2029 και μάλιστα να επιβραβευτεί και με αύξηση αποδοχών.

Τα καλύτερα έχουν μόλις… αρχίσει για τον Χρήστο Μανδά! Ο Έλληνας γκολκίπερ το περασμένο καλοκαίρι έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και πήρε τη σπουδαία μεταγραφή στη Λάτσιο. Από όταν δε, βρήκε ρόλο στα πλάνα του Μαουρίτσιο Σάρι έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και έχει συνδέσει το όνομά του με συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨 Excl. - Chrīstos #Mandas will extend his contract with #Lazio until 2029 and he will also receive an increase in salary. #transfers