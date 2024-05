«Μάχη» για τον Χρήστο Μανδά ενδέχεται να δώσουν οι Μάντσεστερ Σίτι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τους Ιταλούς.

Το δικό του όνειρο ζει στην Ρώμη ο Χρήστος Μανδάς. Ο Έλληνας πρώην τερματοφύλακας του ΟΦΗ έχει αρπάξει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έχει δοθεί και σε δέκα συμμετοχές μετράει τέσσερα clean sheets με την Λάτσιο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποκτήθηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, υπογράφοντας με την Λάτσιο συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2028. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο 22χρονος βρίσκεται ήδη στα «ραντάρ» κορυφαίων αγγλικών ομάδων, καθώς την περίπτωση του έχουν εξετάσει οι δύο γίγαντες του Μάντσεστερ, Σίτι και Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport» οι «πολίτες» έχουν ήδη κάνει μια πρώτη προσέγγιση και έχουν ρωτήσει για τον Μανδά. Η Γιουνάιτεντ από την άλλη δεν έχει κινηθεί, ωστόσο εξετάζει σοβαρά τον Έλληνα τερματοφύλακα, προορίζοντας τον για back up του Αντρέ Ονάνα.

Οι εκπρόσωποι του Μανδά αναμένεται να συζητήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα με τη Λάτσιο η οποία θέλει να του επεκτείνει το συμβόλαιο και να του ανεβάσει τις ετήσιες απολαβές.

