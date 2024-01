Σπουδαία κίνηση από τη Μιλαν, η οποία αντέδρασε στη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Μάικ Μενιάν κόντρα στην Ουντινέζε, με τον «Σαν Σίρο» να στέκεται σύσσωμο δίπλα στον Γάλλο γκολκίπερ.

Αποτροπιασμό και απέχθεια προκάλεσε η εμετική ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Μάικ Μενιάν από μερίδα οπαδών της Ουντινέζε, γεγονός που προκάλεσε την προσωρινή αποχώρηση του Γάλλου από τον αγωνιστικό χώρο και την ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα.

Στο επόμενο ματς ωστόσο των Ροσονέρι στο «Σαν Σίρο», η ομάδα και οι οπαδοί στάθηκαν στο πλευρό του με μια βροντερή φωνή. Στο 16΄του αγώνα (νούμερο στη φανέλα του) κόντρα στη Μπολόνια το ματς διακόπηκε και το «Σαν Σίρο» άρχισε να χειροκροτεί ως ένδειξη στήριξης προς τον Μενιάν, ενώ στα μάτριξ εμφανίστηκε και ένα απόφθεγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

«Το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι, μόνο το φως μπορεί» ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στον ουρανό του γηπέδου, με τους οπαδούς να ενεργοποιούν τα φλας στα κινητά τους και να δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Για την ιστορία οι δράστες αντιμετωπίζουν κίνδυνο πενταετή αποκλεισμού από τα γήπεδα, ενώ η Ουντινέζε θα εκτίσει μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

