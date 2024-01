Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι θα είναι ο διάδοχος του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρόμα.

Σαν «βόμβα» έσκασε το πρωί της Τρίτης η απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο από τη Ρόμα. Έπειτα από 2,5 χρόνια στους «τζιαλορόσι», η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να απομακρύνει τον Πορτογάλο τεχνικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, φαβορί για τη διαδοχή του «Special One» είναι ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Ο άλλοτε αρχηγός της Ρόμα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του συλλόγου και όπως αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν σχεδόν συμφωνήσει.

Εάν όλα προχωρήσουν ομαλά, τότε ο Ντε Ρόσι θα αναλάβει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της σεζόν, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να αφήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους εάν ικανοποιηθούν από την πορεία της ομάδας.

🚨🟡🔴 AS Roma are closing in on the final details for Daniele De Rossi to be appointed as new head coach.



Contract expected to be valid until June with an option to extend in case all parties want to continue together.



Staff members already being discussed. pic.twitter.com/i0sluoIu1y