«Στη Μόντσα αντί 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ο Κατσέρης»

Ο Πάνος Κατσέρης φαίνεται πως θα κάνει το άλμα στην καριέρα του και σύμφωνα με τους Ιταλούς θα υπογράψει στην ομάδα της Serie A.

Στις αποκαλύψεις της φετινής Serie B συγκαταλέγεται ο Πάνος Κατσέρης και ο 22χρονος αριστερός εξτρέμ της Καταντζάρο «τρέχει» μία πολύ καλή σεζόν (14 ματς/2 ασίστ), plus φυσικά το νεαρό της ηλικίας του.

Πλέον σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στην Ιταλία όλα δείχνουν πως θα κάνει το άλμα στην καριέρα του καθώς θα υπογράψει στη Μόντσα της Serie A.

Οπως λέγεται λοιπόν το deal δείχνει «κλειδωμένο» και θα ανέλθει στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Κατσέρης θα παραμείνει στην ομάδα του ως το φινάλε της τρέχουσας περιόδου με τη μορφή του δανεισμού.

Ο πιτσιρικάς παίζει από το 2019 στην Ιταλία όπου και πήγε αρχικά στην Πάβια και μετά συνέχισε σε Νοτσερίνα, Καβέσε, Νουόβο και πλέον της Καταντζάρο.

