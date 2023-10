Ο Φατζόλι ζήτησε μόνος του βοήθεια για να ξεπεράσει τον εθισμό στον τζόγο, έδωσε χρήσιμες στις Αρχές και εξήγησε ότι δεν στοιχημάτισε ποτέ του στη Γιουβέντους, έτσι η τιμωρία του προβλέπεται μειωμένη κατά 50%!

Ο Νικολό Φατζόλι αποφάσισε μόνος του να ζητήσει βοήθεια για τον εθισμό στον τζόγο και πήρε άμεσα την κατάσταση στα χέρια του, σύμφωνα με το «Gazzetta.it». Ο νεαρός χαφ είχε κάποιες συναντήσεις με τον καθηγητής Πάολο Τζάρε που ασχολείται με τις παθολογίες των εθισμών, πηγαίνει σε θεραπευτικές συναντήσεις και έχει επίσης συμφωνήσει να παρακολουθείται ο τραπεζικός του λογαριασμός σύμφωνα με το πρωτόκολλο θεραπείας, ώστε να ανιχνεύονται τυχόν κινήσεις στα στοιχήματα δείχοντας έτσι πραγματική επίγνωση του θέματός του.

Το νούμερο 21 της Γιουβέντους βρέθηκε στο στόχαστρο της αστυνομίας την περασμένη άνοιξη, μετά από μια συνάντηση με άτομο που παρακολουθούσε η αστυνομία. Οι ανακριτές, οι οποίοι για λογαριασμό της Εισαγγελίας του Τορίνο ερευνούσαν ήδη έναν γύρο παράνομων στοιχημάτων σε μη εξουσιοδοτημένη τράπεζα, αρχικά θεώρησαν ότι θα μπορούσε να πρόκειται για εκβιασμό εναντίον του παίκτη.

Αλλά σύντομα έφτασαν στη σκοτεινή πλευρά του Φατζόλι, ενός ανθρώπου που εν τέλει πόνταρε και ο ίδιοςσε αυτές τις παράνομες πλατφόρμες. Με το ένταλμα για την κατάσχεση των ηλεκτρονικών του συσκευών, η εισαγγελέας ήταν πεπεισμένη ότι θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια άλλη αλήθεια για το δίκτυο των στοιχηματιστών: στην πραγματικότητα ο Φατζόλι μίλησε ανοιχτά για κάποια στοιχήματα, μαζί με άλλους συναδέλφους και φίλους που μοιράζονταν το ίδιο πάθος, όπως αυτός.

Όλα συμβαίνουν στην κατοικία του στην Πιατσέντσα, τις μέρες που δεν έπαιζε με τη Γιουβέντους: ο Νικολό έρχεται αντιμέτωπος με τις ευθύνες του από την αστυνομία, παραδέχεται αμέσως τα λάθη του, δείχνοντας συνεργασία στην ανασυγκρότηση της τάσης του να παίζει. Αμέσως μετά αναφέρθηκε μόνος του στην Εισαγγελία της FIGC (ιταλικής ομοσπονδίας), εξήγησε ότι δεν είχε στοιχηματίσει ποτέ στους αγώνες του ή στη Γιουβέντους, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε στοιχηματίσει και στο ποδόσφαιρο, στη Serie A και στο Champions League, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλους κλάδους όπως το τένις, με το οποίο είναι πολύ παθιασμένος.

Ο μέσος θα αντιμετωπίσει σίγουρα αποκλεισμό: το γεγονός όμως ότι ανέφερε μόνος του τον εαυτό του και ότι συνεργάζεται με τις Αρχές στην παροχή χρήσιμων λεπτομερειών στις έρευνες θα μπορούσαν να περιορίσουν την αναστολή μεταξύ 8 και 10 μηνών, ξεκινώντας από τον κίνδυνο αποβολής για 3 χρόνια για στοιχήματα στο ποδόσφαιρο.

Fagioli's strategy was to self-denounce and cooperate immediately, in order to get a lighter ban. The 5-year ban is already ruled out since he didn't bet on Juve. His ban should be 3 years, decreased by 50% because of the cooperation. [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/b7FFYf3AwH