Μουρίνιο: «Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα προπονήσω ομάδα στη Σαουδική Αραβία»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε στο Αιγυπτιακό Μέσο «MBC Egypt TV» και έκανε την εκτίμηση πως αργά ή γρήγορα θα προπονήσει ομάδα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο τον περασμένο Απρίλιο απέρριψε εξωφρενική πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ από Σαουδική Αραβία για να αναλάβει την Αλ Νασρ ή την εθνική ομάδα, όμως δεν αποκλείεται αργά ή γρήγορα να μετακομίσει στη χώρα του κόλπου. Ο Πορτογάλος προπονητής της Ρόμα μίλησε στο Αιγυπτιακό Μέσο «MBC Egypt TV» και εξέφρασε τη σιγουριά του πως κάποια στιγμή θα αναλάβει ομάδα της Saudi Pro League, ενώ αναφέρθηκε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος... άνοιξε το δρόμο με τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ τον προηγούμενο Ιανουάριο.

Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν σενάρια πως οι Τζιαλορόσι σκοπεύουν να τον απολύσουν, τα οποία όμως διαψέυστηκαν. Το συμβόλαιο του με τη Ρόμα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Κάποια στιγμή όταν έχω ελεύθερο χρόνο θα ταξιδέψω στη Σαουδική Αραβία, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι στο μέλλον θα δουλέψω εκεί. Δεν ξέρω πότε, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει το μέλλον, αλλά σίγουρα θα το κάνω. Οι πόρτες είναι ανοιχτές για εμένα στη Σαουδική Αραβία. Θέλω να βιώσω την εξέλιξη του ποδοσφαίρου εκεί.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο πρώτος που πήγε εκεί, δίνοντας μια διαφορετική οπτική. Ίσως αρχικά οι ποδοσφαιριστές να νόμιζαν ότι ο Κριστιάνο θα είναι μόνος του, αλλά το περασμένο καλοκαίρι συνειδητοποίησαν ότι τα πάντα αλλάζουν. Πολλοί παίκτες, όχι μόνο κάποιοι που βρίσκονται στο τέλος της καριέρας του, μετακομίζουν στη Σαουδική Αραβία, διότι εκεί πλέον υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα», ανέφερε ο Special One.

