Σύμφωνα με το «calciomercato» η Νάπολι έχει ήδη τρεις παίκτες στο μεταγραφικό της στόχαστρο σε περίπτωση μη ανανέωσης του Βίκτορ Οσιμέν.

Τρία πολύ δυνατά ονόματα εξετάζει η Νάπολι ως πιθανούς αντικαταστάστες του Βίκτορ Οσιμέν ο οποίος απέχει ολοένακ και περισσότερο από την ανανέωση του συμβολαίου του με τους «Παρτενοπέι», μετά το διάσημο πλέον βίντεο στο Tik Tok.

Η... αισιοδοξία που έδειξε ο Πρόεδρος του συλλόγου, Ντε Λαουρέντις, μοιάζει πια με απλή ψευδαίσθηση, επειδή μέχρι σήμερα ο Νιγηριανός επιθετικός δεν έχει δείξει ουδεμία πρόθεση να ανανεώσει την συνεργασία του με τη Νάπολι. Μια λεπτή κατάσταση που έγινε ακόμα πιο δύσκολη μετά την πρόσφατη ένταση που προέκυψε από το βίντεο στα social media της ομάδας που εξόργισε τον επιθετικό.

Με το υπάρχον συμβόλαιό του να λήγει το 2025 ο κίνδυνος μεταγραφής είναι προ των πυλών: απίθανο από τον Ιανουάριο, αλλά πολύ βέβαιο για το επόμενο καλοκαίρι, κι έτσι οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Ιταλίας πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν τις υπάρχουσες επιλογές.

Σύμφωνα με το «calciomercato» τους αρέσει πολύ ο Γκάμπριελ Ζεσούς της Άρσεναλ, αλλά δεν θα είναι εύκολο να απομακρύνουν τον Βραζιλιάνο από τους Gunners που στοχεύεουν σητν κατάκτηση της Premier League. Στη λίστα είναι επίσης ο Αλβάρο Μοράτα της Ατλέτικο Μαδρίτης και 23χρονος επιθετικός της Λιλ Τζόναθαν Ντέιβιντ. Ωστόσο, ο ιταλικός σύλλογος θα πρέπει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό από τη Μίλαν όσον αφορά τον Καναδό.

🚨 Napoli are looking at Gabriel Jesus, Alvaro Morata and Jonathan David as possible replacements for Victor Osimhen, whose contract runs out in 2025.



(Source: Calciomercato) pic.twitter.com/lNZNCcMKIp