Ένα video που ανέβηκε στο προφίλ της Νάπολι στο TikTok και... περιέπαιζε το χαμένο πέναλτι του Οσιμέν κόντρα στην Μπολόνια εξόργισε τον Νιγηριανό επιθετικό που είναι έτοιμος να κινηθεί νομικά εναντίον του συλλόγου του.

Έξαλλος ο Βίκτορ Οσιμέν με τη Νάπολι! Λίγες μέρες μετά το επεισόδιό του με τον Γκαρσιά, ο Νιγηριανός απειλεί να κινηθεί νομικά απέναντι στον ίδιο του τον σύλλογο. Ο λόγος; Ένα κοροϊδευτικό προς τον ίδιο video που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό TikTok της ομάδας και απεικόνιζε το χαμένο του πέναλτι κόντρα στην Μπολόνια.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD