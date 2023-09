Καθυστέρηση διάρκειας 25 λεπτών στη σέντρα του αγώνα Μίλαν - Βερόνα στο «Σαν Σίρο» λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που έχει πλήξει το Μιλάνο.

Με μικρή καθυστέρηση 25 λεπτών ξεκίνησε τελικά η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μίλαν και Βερόνα για τη Serie A. Ο αγώνας ήταν αρχικά προγραμματισμένος για τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), όμως τελικά μετατέθηκε για τις 16:25 λόγω της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Μιλάνο.

Οι βροχές που μετατράπηκαν σε χαλαζόπτωση μαζί με τους ισχυρούς ανέμους άφησαν τα... σημάδια τους στον αγωνιστικό χώρο και ανάγκασαν τους ιθύνοντες να πάνε λίγο πίσω το πρόγραμμα μέχρι η καταιγίδα να εξασθενήσει!

Τελικά οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν τη σέντρα του αγώνα δίχως περαιτέρω έκτροπα που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει περαιτέρω καθυστέρηση.

🎥 | Heavy raining at San Siro caused the pitch to be waterlogged pic.twitter.com/bdUWv5joOx