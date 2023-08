Λουκάκου και Ρόμα τα έχουν βρει σε όλα, με τους Τζαλορόσι πλέον να διαπραγματεύονται με την Τσέλσι για να ολοκληρώσουν τον δανεισμό του Βέλγου επιθετικού.

Πλησιάζει στη Ρόμα ο Ρομέλου Λουκάκου! Η Λίνα Σουλούκου είχε κάνει το πρώτο, από πλευράς Ρόμα, βήμα για την απόκτηση του Βέλγου, ο οποίος είναι εδώ και καιρό «ξένο» σώμα στην Τσέλσι. Οι Μπλε ψάχνουν σχεδόν απεγνωσμένα να τον ξεφορτωθούν και τη... λύση όπως φαίνεται θα τη δώσει τελικά η ομάδα του Μουρίνιο.

Σύμφωνα με το Foot Mercato, οι Τζαλορόσι έχουν δώσει τα χέρια με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και πλέον βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τους Λονδρέζους.

🚨🔵🇧🇪 #PL |



◉ Lukaku has already said yes to join AS Roma. Agreement on the salary but no on the loan fee.



◉ Chelsea and AS Roma are talking about the amount of the fee.



◉ A delegation from Roma is travelling today to London to try to reach a total agreement. pic.twitter.com/lNjwUzEbGw