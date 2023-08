«Κλεισμένο» πρέπει να θεωρείται το deal μεταξύ Ίντερ και Μπάγερν για τον Γιάν Ζόμερ, ο οποίος οδεύει προς τους Νερατζούρι μετά από συμφωνία ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Στον διάδοχο των Σαμίρ Χαντάνοβιτς και Αντρέ Ονάνα κάτω από τα γκολποστ φαίνεται πως κατέληξε η Ίντερ. Ο λόγος για τον Γιάν Ζόμερ, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Μπάγερν μόλις μετά από έξι μήνες για να υπογράψει στους Νερατζούρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο ομάδες έκλεισαν τη συμφωνία στα έξι εκατομμύρια ευρώ και το μόνο που απομένει πλέον είναι να πέσουν οι υπογραφές που θα επισημοποιήσουν το deal.

Από την πλευρά του ο Ελβετός τερματοφύλακας αναμένεται την Κυριακή (6/8) στο Μιλάνο για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ίντερ.

Yann Sommer to Inter, here we go! Deal in place for €6m total fee — medical on Monday, he will arrive in Italy on Sunday to complete his move 🚨⚫️🔵 #Inter



Inter have the replacement they wanted for André Onana. pic.twitter.com/Ruip4OxRU5